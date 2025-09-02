📉 Ставки по вкладам на два года упали ниже 11% годовых в августе 2025

Топ-20 банков предлагают среднюю доходность по вкладам на два года в размере 10,95%. Максимальную ставку обещают по депозитам на три месяца — 15,74%.

Финансовый маркетплейс «Финуслуги» заметил, что топ-20 банков снизили среднюю ставку по двухлетним вкладам: она уже ниже 11% годовых. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

В августе 2025 средняя ставка по вкладам на два года снизилась на 0,52 процентных пункта. На 1 сентября 2025 года средняя доходность составляет 10,95%.

«Ставки по двухлетним вкладам падают. Это общерыночное явление, которое стало закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России, дважды подряд понизившего ключевую ставку», — сказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин.

Сейчас вклады на два года предлагают 16 из 20 крупнейших банков. Среди всех депозитов наименьшую доходность дают по трехлетним продуктам — 9,68%. Максимально можно получать по вкладам на три месяца — 15,74%.