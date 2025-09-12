Прогноз: если резко снизить ключевую ставку, с вкладов выведут 10 трлн рублей

В течение шести месяцев вкладчики снимут деньги с депозитов, по которым снизится доходность в 2025 году. Они начнут тратить средства и разгонять инфляцию, тогда Центробанку придется снова поднимать ключевую ставку.

В Институте экономики РАН предупредили, что в случае резкого снижения ключевой ставки упадет и доходность по вкладам, а значит клиенты могут забрать из банков около 10 трлн рублей.

Масштабный вывод денег может разогнать инфляцию до 16,5%, что не входит в планы Центробанка, который нацелен на замедление роста цен до 4,5-5%. По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция составила 8,2%. Об этом пишут «Известия».

«При резком падении депозитных ставок значительная часть процентного дохода перестает удерживать людей отложить потребление. В результате часть сбережений может уйти на потребительские рынки, разгоняя цены, а также в более рискованные активы», — сказал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Ставки по вкладам на срок от трех до 12 месяцев уже упали с 21% в начале 2025 года до 14,6%. Однако пока что нет резкого оттока денег из депозитов. Переход от сберегательной модели поведения к потребительской может занять около шести месяцев. За это время инфляция успеет развернуться, а Центробанку придется снова поднимать ключевую ставку, чтобы ее сдержать.

Решение по ключевой ставке совет директоров Центробанка примет 12 сентября 2025 года. В ПСБ думают, что ставка снизится с 18% до 16% годовых. Такое же развитие событий ожидают в Совкомбанке. Директор по макроэкономическому анализу банка «ДОМ.РФ» Жанна Смирнова полагает, что ставку снизят до 17%.