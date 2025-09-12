В августе 2025 на склады маркетплейсов заказали на 48% больше одежды

Перед началом осени на маркетплейсы чаще всего доставляли одежду, косметику и предметы гигиены. Такие данные получил перевозчик ГК «Деловые Линии».

«По данным перевозчика, в августе самым востребованным типом груза стала одежда. Также в топе косметика и предметы гигиены, инструменты. На склады Lamoda выросло число доставок одежды — на 48% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Также увеличилось количество отправок косметики и предметов гигиены, галантереи», — говорится в исследовании «Деловых Линий» и ретейлера Lamoda.

Продажи школьных товаров увеличились на 122% по сравнению с 2024 годом, а количество заказов — на 134%.

Самыми дорогими покупками стали сумки премиум-сегмента: средний чек составил 22 745 рублей. Рюкзаки подорожали на 25%: средняя стоимость достигла отметки 3 697 рублей.

«В целом в топ-5 городов-отправителей товаров на склады маркетплейсов к осени вошли Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск», — добавила ГК «Деловые Линии».

Самыми востребованными товарами для девочек стали рубашки, брюки, платья и сарафаны, то есть классическая база. У мальчиков пользуются спросом брюки, рубашки и футболки-поло. Среди аксессуаров в этом году внимание покупателей привлекли галстуки.

