Ozon с 25 сентября 2025 года повышает комиссии для селлеров

С 25 сентября для товаров из категории fashion комиссия вырастет на 4,1%, а с 15 октября — еще на 5,5%.

С 25 сентября 2025 года селлеры будут платить маркетплейсу Ozon за продажу в среднем на 1,75% больше. Точный процент зависит от категории товаров. Изменения затронут тех, кто работает по схеме FBO, когда товар хранится на складах компании-оператора.

Для fashion-товаров комиссия увеличится на 4,1%, а с 15 октября тариф вырастет еще на 5,5% от значений, установленных 25 сентября.

Об этом сказано в телеграм-канале маркетплейса. Подробную таблицу с обновленными тарифами можно посмотреть на сайте компании.

Тариф за продажу зимних товаров для спорта и отдыха снизится на 4,5%, а плата за продажу позиций до 100 рублей останется на уровне 14%, до 300 рублей — 20%.

Кроме того, с 15 октября 2025 года FBS-заказы перестанут учитывать в расчетах — они не будут влиять на значение среднего времени. Ozon будет считать плату за доставку товаров, которые отменяют или не выкупают, только по базовому тарифу — он зависит от цены и объема позиции.

Например, если селлер в среднем доставляет товар за 43 часа, то за отмену товара стоимостью 770 рублей и объемом 9 литров он сейчас бы уплатить 224,7 рубля, а с 15 октября начнет платить 126 рублей.