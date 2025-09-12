Как бухгалтеру перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий

Знания бухгалтера на вес золота в Аналитике 1С. Если вы устали от бесконечных отчетов и хотите работать в IT с достойной зарплатой, то узнайте, как это сделать.

Аналитик 1С – одна из самых дорогих вакансий на рынке. Аналитик 1С – это специалист, который сочетает знание бухгалтерии, понимание бизнес-процессов и навыки работы с IT. Его задача – настраивать, дорабатывать и автоматизировать учетные системы так, чтобы бизнес работал эффективнее.

На вебинаре мы разобрали, как бухгалтеру прокачать навыки и увеличить доход в 2-3 раза. Смотрите запись вебинара!

Из этого видео вы узнаете:

Кто такой Аналитик 1С и чем он отличается от программиста. Почему бухгалтер – идеальный кандидат в аналитики. Какие вакансии есть на рынке и сколько за них платят. Какие навыки нужны и как их быстро освоить. Как правильно оформить резюме и пройти собеседование. Перспективы профессии: куда расти дальше.

Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант «Клерка» по вопросам 1С.