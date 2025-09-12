Появился предварительный список машин, которые соответствуют закону о локализации такси

Власти определят окончательный список осенью 2025 года, не исключено, что он будет пополняться со временем. Пока что в перечне — «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers.

В список машин, которым будет можно работать в такси с 1 марта 2026 года, войдут: Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers. Об этом пишет «Коммерсант».

Для того, чтобы работать в такси автомобиль должен соответствовать одному из требований:

набрать число баллов локализации, как при госзакупках (пока что это 3,2 тыс. баллов);

машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту (СПИК), который был заключен с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года;

автомобиль выпустился в рамках СПИК и в отношении него правительство дало разрешение на использование в такси.

Важно, что автомобили, которые уже внесли в реестры такси до 1 марта 2026 года, могут продолжить работу до списания.