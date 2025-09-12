РКН: обработка персданных с использованием иностранных мессенджеров допускается при соблюдении всех требований

На сайте компании можно разместить виджет, который ведет на чат в Телеграме.

Роскомнадзор ответил на вопрос о способе коммуникации через сайт: там размещен виджет, который ведет напрямую на чат с менеджером в Телеграме. Попадает ли такая переписка под несоответствие локализации баз данных при обработке персональных данных (ПД) – спросил пользователь.

«Если осуществляется обработка персональных данных с использованием иностранных мессенджеров, то такая обработка допускается в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных, при условии соблюдения оператором требований ч. 5 ст. 18 и ст. 12 Закона о персональных данных», — ответила Анна Кононенко, начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности РКН.

Отправка сведений с ПД через иностранные мессенджеры пользователям, находящимся на территории РФ, не будет трансграничной передачей персональных данных.

Но с 1 июня 2025 года вступил в силу закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ, который ограничивает использование иностранных мессенджеров при передаче персональных данных, напомнила эксперт.

Ранее она объяснила, что сгенерированные данные на основе сведений от пользователей – это тоже персональные данные.

