Налоговики хотят исключить 5 офшоров и 9 государств из автообмена страновыми отчетами

Компаниям придется самостоятельно исполнять требования российской ФНС и сдавать страновой отчет, если государство прекратило автоматический обмен с Россией.

ФНС собирается исключить из списка государств, с которыми ведет автоматический обмен страновыми отчетами, 5 офшорных зон:

Ангилья,

Бермудские острова,

Британские Виргинские острова,

Гибралтар,

остров Теркс,

остров Кайкос.

Они в одностороннем порядке приостановили автоматический обмен отчетами с Россией. Причиной стало решение Великобритании, которое для этих территорий обязательно к исполнению. Об этом пишет Интерфакс.

Также в список вошли 9 государств:

Антигуа и Барбуда,

Армения,

Ботсвана,

Вьетнам,

Кабо-Верде,

Кения,

Монголия,

Сербия,

Черногория,

Гренландия.

Согласно обновленному списку, ФНС будет обмениваться страновыми отчетами с 54 государствами и 6 территориями.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства.

Страновой отчет должна сдавать материнская компания группы в налоговую того государства, резидентом которого она является. Налоговики этих стран обмениваются сведениями с инспекциями других стран, где находятся другие участники группы.

Если страну исключили из списка автоматического обмена, то ФНС России будет направлять участникам международной группы требования самостоятельно предоставить страновой отчет.