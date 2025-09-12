Налоговики хотят исключить 5 офшоров и 9 государств из автообмена страновыми отчетами
ФНС собирается исключить из списка государств, с которыми ведет автоматический обмен страновыми отчетами, 5 офшорных зон:
Ангилья,
Бермудские острова,
Британские Виргинские острова,
Гибралтар,
остров Теркс,
остров Кайкос.
Они в одностороннем порядке приостановили автоматический обмен отчетами с Россией. Причиной стало решение Великобритании, которое для этих территорий обязательно к исполнению. Об этом пишет Интерфакс.
Также в список вошли 9 государств:
Антигуа и Барбуда,
Армения,
Ботсвана,
Вьетнам,
Кабо-Верде,
Кения,
Монголия,
Сербия,
Черногория,
Гренландия.
Согласно обновленному списку, ФНС будет обмениваться страновыми отчетами с 54 государствами и 6 территориями.
К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства.
Страновой отчет должна сдавать материнская компания группы в налоговую того государства, резидентом которого она является. Налоговики этих стран обмениваются сведениями с инспекциями других стран, где находятся другие участники группы.
Если страну исключили из списка автоматического обмена, то ФНС России будет направлять участникам международной группы требования самостоятельно предоставить страновой отчет.
