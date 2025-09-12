Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Налоги, взносы, пошлины

Налоговики хотят исключить 5 офшоров и 9 государств из автообмена страновыми отчетами

Компаниям придется самостоятельно исполнять требования российской ФНС и сдавать страновой отчет, если государство прекратило автоматический обмен с Россией.

ФНС собирается исключить из списка государств, с которыми ведет автоматический обмен страновыми отчетами, 5 офшорных зон:

  • Ангилья,

  • Бермудские острова,

  • Британские Виргинские острова,

  • Гибралтар,

  • остров Теркс,

  • остров Кайкос.

Они в одностороннем порядке приостановили автоматический обмен отчетами с Россией. Причиной стало решение Великобритании, которое для этих территорий обязательно к исполнению. Об этом пишет Интерфакс.

Также в список вошли 9 государств:

  • Антигуа и Барбуда,

  • Армения,

  • Ботсвана,

  • Вьетнам,

  • Кабо-Верде,

  • Кения,

  • Монголия,

  • Сербия,

  • Черногория,

  • Гренландия.

Согласно обновленному списку, ФНС будет обмениваться страновыми отчетами с 54 государствами и 6 территориями.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства.

Страновой отчет должна сдавать материнская компания группы в налоговую того государства, резидентом которого она является. Налоговики этих стран обмениваются сведениями с инспекциями других стран, где находятся другие участники группы.

Если страну исключили из списка автоматического обмена, то ФНС России будет направлять участникам международной группы требования самостоятельно предоставить страновой отчет.

