Для уплаты госпошлины за оформление трудовых патентов иностранцам будут новые КБК

Минфин определил новые КБК для уплаты новых госпошлин.

Минфин подготовил поправки в перечень КБК: проект приказа ведомства опубликовано на портале проектов НПА.

Перечень КБК для применения с 2025 года утвержден приказом Минфина от 10.06.2024 № 85н.

Но законом от 31.07.2025 №271-ФЗ в НК внесли поправки. С 1 сентября 2025 года введены новые госпошлины за оформление или переоформление иностранцем разрешений на работу и патентов.

Для этого Минфин определил новые КБК для уплаты государственных пошлин за:

  • выдачу либо переоформление патента иностранного гражданина или лица без гражданства;

  • выдачу дубликата патента иностранца или ЛБГ, за внесение изменений в сведения, содержащиеся в патенте;

  • выдачу дубликата разрешения на работу иностранца или ЛБГ, за внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу;

  • выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, за внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешениях на привлечение и использование иностранных работников;

  • за продление срока временного пребывания иностранца в РФ, кроме случаев, когда срок временного пребывания иностранца определяется сроком действия визы.

Также проект приказа Минфина вводит новые КБК для иных видов госпошлин, субсидий и межбюджетных трансфертов.

Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году — разбирали здесь.

