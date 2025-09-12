Матерям детей-погодок предлагают платить сразу два пособия

На 2025 год, если женщина беременеет во время отпуска по уходу за ребенком, она выбирает одно из двух пособий.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об одновременной выплате женщинам двух пособий – по беременности и родам + по уходу за ребенком в случае повторной беременности во время декрета.

Документ отправили на заключение в Правительство.

Изменения предлагают внести в ст. 13 закона о государственных пособиях на детей и ст. 10 закона об обязательном социальном страховании по ВНиМ. В случае наступления нового отпуска по беременности и родам во время отпуска по уходу за ребенком предлагается сохранять право на оба пособия одновременно, а не выбирать.

«Прекрасно два раза подряд обрести счастье материнства. Но при этом полный абсурд, что молодых мам зачем-то заставляют делать выбор, какое пособие им оставлять за собой — по уходу за первенцем или по беременности и родам второго ребенка», — заявил Леонид Слуцкий.

По действующим правилам, если женщина беременеет во время отпуска по уходу за ребенком, она должна выбирать одно из двух пособий. Обычно выбирают выплату по беременности и родам, которая составляет 100% среднего заработка. Тогда отпуск по уходу за первым ребенком считается прерванным, и соответствующее ежемесячное пособие больше не выплачивается.