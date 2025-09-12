ВЦИОМ: бухгалтеры попали в список профессий будущего

В будущем потребность во врачах будет опережать запрос на специалистов в сфере IT.

Аналитический центр ВИЦОМ представил новое исследование, которое поможет лучше понять, какие профессии будут востребованы в будущем.

В народном рейтинге лидируют профессии, направленные на человека. Им свойственна эмпатия, коммуникабельность и внимательность, а также все то, что «отличает нас от бездушных машин». Например, врачи, учителя. Эти специальности опережают даже специалистов в сфере информационных технологий, сказано на сайте ВЦИОМ.

На втором месте профессии, связанные со взаимодействием с механизмами, машинами — строители, водители, инженеры.

На третьем месте — бухгалтеры, программисты, экономисты и другие профессии, которые относятся к типу «человек — знаковая система».

По оценкам россиян, именно последние две категории профессий наиболее уязвимы: их могут заменить роботы или нейросети.

Хотите сменить профессию? Приходите на бесплатный вебинар «Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта». Он состоится 25 сентября в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии. Почему маркетинг — топ-1 профессия для перехода в условиях цифровой экономики. Какие навыки действительно нужны, а чему учиться не обязательно. 4 самых востребованных направления для новичков. Где брать первые заказы (даже без портфолио).

Спикер — Алексей Добрусин, сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.

Ждем вас на вебинаре 25 сентября в 13:00 мск!