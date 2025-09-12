ВЦИОМ: бухгалтеры попали в список профессий будущего
Аналитический центр ВИЦОМ представил новое исследование, которое поможет лучше понять, какие профессии будут востребованы в будущем.
В народном рейтинге лидируют профессии, направленные на человека. Им свойственна эмпатия, коммуникабельность и внимательность, а также все то, что «отличает нас от бездушных машин». Например, врачи, учителя. Эти специальности опережают даже специалистов в сфере информационных технологий, сказано на сайте ВЦИОМ.
На втором месте профессии, связанные со взаимодействием с механизмами, машинами — строители, водители, инженеры.
На третьем месте — бухгалтеры, программисты, экономисты и другие профессии, которые относятся к типу «человек — знаковая система».
По оценкам россиян, именно последние две категории профессий наиболее уязвимы: их могут заменить роботы или нейросети.
