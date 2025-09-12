ВТБ уменьшил ставки по кредитам вслед за ключевой

Рынок кредитования во второй половине 2025 года может вырасти на 9%. Также в течение двух недель банки продолжат снижать ставки по депозитам.

Ставки по потребительским кредитам в банке ВТБ снизились на 4 процентных пункта. Так кредитная организация отреагировала на решение Центробанка снизить ключевую ставку с 18% до 17%.

В ближайшее время ВТБ собирается улучшить условия по ипотеке и автокредитам.

«Снижение ставки ЦБ позволило нам сразу улучшить условия по кредитам наличными, что особенно актуально для заемщиков в разгар "делового сезона"», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Банк считает, что во второй половине 2025 года рынок кредитования вырастет на 9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Основная часть продаж придется на ипотеку (2,5 трлн рублей) и кредиты наличными (2,3 трлн).

В течение следующих двух недель банки будут снижать ставки по депозитам. Но доходность по ним по-прежнему останется в двузначном диапазоне, превышающем уровень инфляции.