ФНС: автономный режим приложения «Мой налог» не мешает самозанятым формировать чеки

Чек, созданный в автономном режиме приложения, отправится в ФНС с датой и временем его фактического формирования.

Налоговики разъяснили нюансы формирования чеков в приложении «Мой налог».

09.09.2025 самозанятая спросила – что делать, если приложение работает в автономном режиме и не дает провести чеки. А 9 число – последний день отражения дохода за предыдущий месяц при работе через агентов.

«Чеки, сформированные в автономном режиме работы приложения, отправляются в ФНС с датой и временем, соответствующими дате фактического формирования», — ответили налоговики в чате ФНС.

То есть задним числом сформировать чек не получится.

Согласно ч. 3 ст. 14 закона 422-ФЗ, чек должен быть сформирован и передан покупателю в момент расчета наличкой или с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек нужно сформировать и передать заказчику не позднее 9-го следующего месяца.