Набиуллина: деньги добросовестных клиентов не должны блокироваться

Деньги россиян важно защитить от мошенников, но также нужно, чтобы добросовестные люди не страдали от излишних ограничений. Поэтому Центробанк будет улучшать механизм блокировки счетов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен тем, что из-за закона о борьбе с мошенниками под необоснованную блокировку попадают счета добросовестных клиентов.

«Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — сказала Эльвира Набиуллина.

Также она объяснила, что у блокировки есть разные механизмы и принципы. Банки должны объяснять клиентам, по какой именно причине они приняли решение ввести ограничения. Так механизмы обжалования будут действовать эффективнее.