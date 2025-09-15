Набиуллина обещает принять меры, чтобы у добросовестных россиян не блокировали карты

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина беспокоится из-за необоснованных блокировок средств россиян.

«Действительно нас беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — заявила Набиулллина.

Механизмы блокировки действуют по нескольким основаниям. ЦБ ориентировал банки, чтобы они не смешивали эти механизмы, и доводили до людей, по какой причине случаются блокировки. Также должны действовать эффективные механизмы разблокировки, добавила глава ЦБ.

«Банки обычно четко реагируют на наши рекомендации. Надеюсь, что эту проблему удастся решить», — сказала она.

По ее словам, важно, чтобы не страдали добросовестные люди. Поэтому сейчас улучшают обмен данных с банками.

Набиуллина напомнила, что проблема с блокировками уже была несколько лет назад в сегменте МСП. Тогда ЦБ создал платформу «Знай своего клиента», где на базе данных не от одного банка, а от всей банковской системы определяли подозрительные счета. Доля ошибок стала минимальной. Сейчас регулятор думает о создании такой же платформы по физлицам. Но это небыстрый процесс.

Банки могут блокировать деньги по трем основаниям:

подозрение на проведение мошеннической операции;

отмывание денег;

нарушение налогового законодательства.

При подозрении на мошенничество операцию можно провести, но лично в отделении банка. При подозрении на отмывание доходов отключат мобильный банк и откажут в проведении подозрительной операции. При нарушении налогового законодательства приостанавливаются операции по счету. Есть разные механизмы обжалования и снятия блокировок, но во всех случаях нужно обращаться в свой банк, уточнила Набиуллина.