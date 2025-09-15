Билеты на поезда и самолеты начнут продавать в мессенджере MAX

Пользователи мессенджера MAX смогут приобретать авиа- и железнодорожные билеты сразу в приложении.

Минтранс собирается интегрировать в мессенджер MAX сервис по продаже билетов на поезда и самолеты.

«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», — заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

MAX — национальный мессенджер с возможностью совершать аудио- и видеозвонки, общаться в чатах, отправлять большие файлы и денежные переводы. Также MAX успешно протестировали на подключение с Госуслугам.

