В декларации по налогу на прибыль вышел налог к уменьшению: чем это грозит?

Если подать первичную декларацию с налогом к уменьшению, но на ЕНС быстро отразится переплата, которую можно вывести на расчетный счет в течение трех дней.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спрашивают, что будет, если в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев выходит налог к уменьшению, а не к доплате.

Специалисты по учету поделились своим опытом и рассказали, что на ЕНС сразу отразится переплата, которую можно использовать по своему усмотрению. Например, подать заявление и вернуть на расчетный счет или зачесть как уплату текущих налогов. Эти деньги ФНС возвращает в течение 3 дней.

Однако если подать на уменьшение уточненную декларацию, то деньги зависнут на 3 месяца, именно столько времени займет камеральная проверка.

Налог к уменьшению ничем не грозит бизнесу, но налоговики могут прислать требование объяснить причины низкой налоговой нагрузки. Если убытка за 9 месяцев нет, то переплата быстро отражается на ЕНС по первичной декларации.