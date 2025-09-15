В декларации по налогу на прибыль вышел налог к уменьшению: чем это грозит?
В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спрашивают, что будет, если в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев выходит налог к уменьшению, а не к доплате.
Специалисты по учету поделились своим опытом и рассказали, что на ЕНС сразу отразится переплата, которую можно использовать по своему усмотрению. Например, подать заявление и вернуть на расчетный счет или зачесть как уплату текущих налогов. Эти деньги ФНС возвращает в течение 3 дней.
Однако если подать на уменьшение уточненную декларацию, то деньги зависнут на 3 месяца, именно столько времени займет камеральная проверка.
Налог к уменьшению ничем не грозит бизнесу, но налоговики могут прислать требование объяснить причины низкой налоговой нагрузки. Если убытка за 9 месяцев нет, то переплата быстро отражается на ЕНС по первичной декларации.
