Регистрация биометрии добровольна для россиян – глава Центра биометрических технологий

Некоторые люди хотят пользоваться сервисами «по старинке», и у них должна быть альтернатива.

Россияне сдают биометрию, если им это для чего-то нужно – например, для бесконтактной оплаты покупок, считает гендиректор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

«Регистрация биометрии добровольна для российских граждан. Это важно понимать. Пользователь подключается к системе, когда видит ценность в использовании конкретного сервиса. Например, в бесконтактной оплате покупок или обслуживании в МФЦ без паспорта», — заявил Поволоцкий.

По его словам, даже в условиях развития технологий будут пользователи, которые захотят пользоваться сервисами «по старинке». Поэтому у людей должна быть альтернатива.

Также же мнение у него о необходимости паспорта как физического носителя через 10-15 лет.

«Это решат сами люди. Меня самого, например, возмущают те случаи, когда нельзя что-то сделать, оформить или заказать онлайн. Ведь мы живем в стране с одной из самых развитых цифровых экосистем», — считает Поволоцкий.

Но другие привыкли к живому общению, хотят пользоваться бумажными документами и расплачиваться наличными. И у них должна сохраняться такая возможность, уверен он.