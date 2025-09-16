В 2026 году на восстановление и развитие предприятий ДНР и ЛНР направят дополнительные ресурсы

Минпромторг направит больше средств на создание индустриальных парков и технопарков.

В 2026 году на восстановление и развитие предприятий ДНР и на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП) ЛНР направят дополнительные ресурсы. Об этом заявил министра промышленности Антон Алиханов во время рабочей поездки в новые регионы.

«Предприятия ДНР имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок и встраивания в кооперационные цепочки. С 2026 года направим дополнительные ресурсы именно в восстановление и развитие предприятий ДНР, а также в создание индустриальных парков и технопарков», — сказал Алиханов.

Он добавил, что в 2026 году министерство выделит больше, чем планировалось, средств на докапитализацию ФРП ЛНР.

До 1 декабря 2025 нужно сформировать программу развития промышленности региона на ближайшие три года, уточнил глава Минпромторга.