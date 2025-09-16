ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Реклама

Правила рекламы энергетических напитков ужесточат. Нельзя будет обращаться к несовершеннолетним и говорить о пользе.

Кабмин одобрил законопроект о новых требованиях к рекламе энергетиков.

Правительственная комиссия одобрила законопроект с новыми требованиями к рекламе энергетических напитков.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект вводит дополнительные требования к рекламе.

Изначально планировали установить, что в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, будет предупреждение о вреде их чрезмерного потребления.

Груздев рассказал, что требования будут такими:

Вид рекламы

Длительность предупреждения, не менее

Площадь предупреждения, не менее

Радио

3 секунды

Видео

5 секунд

7% площади кадра

Другая

 —

7% площади

Теперь в этот законопроект внесли поправки, и правила рекламы энергетиков хотят ужесточить еще больше.

«Предлагается установить, что подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, а также должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов», — рассказал глава Ассоциации юристов России.

Если закон примут, все требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые схемы

Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Предприниматели, помогающие клиентам приобретать люксовые товары за рубежом, ищут способы избежать 20% НДС при ввозе. Кажется, что решение найдено- это оформление не как продажи, а как услуги доставки через ИП на НПД. Клиент «самостоятельно» покупает сумку за 100 000₽, а ИП лишь «доставляет» её, скромно беря за логистику те же 100 000₽. Ни НДС, ни проблем?

Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Начать дискуссию

Главная Тарифы