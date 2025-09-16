Правила рекламы энергетических напитков ужесточат. Нельзя будет обращаться к несовершеннолетним и говорить о пользе.
Правительственная комиссия одобрила законопроект с новыми требованиями к рекламе энергетических напитков.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект вводит дополнительные требования к рекламе.
Изначально планировали установить, что в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, будет предупреждение о вреде их чрезмерного потребления.
Груздев рассказал, что требования будут такими:
Вид рекламы
Длительность предупреждения, не менее
Площадь предупреждения, не менее
Радио
3 секунды
—
Видео
5 секунд
7% площади кадра
Другая
—
7% площади
Теперь в этот законопроект внесли поправки, и правила рекламы энергетиков хотят ужесточить еще больше.
«Предлагается установить, что подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, а также должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов», — рассказал глава Ассоциации юристов России.
Если закон примут, все требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.
