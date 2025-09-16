Правила рекламы энергетических напитков ужесточат. Нельзя будет обращаться к несовершеннолетним и говорить о пользе.

Кабмин одобрил законопроект о новых требованиях к рекламе энергетиков.

Правительственная комиссия одобрила законопроект с новыми требованиями к рекламе энергетических напитков.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект вводит дополнительные требования к рекламе.

Изначально планировали установить, что в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, будет предупреждение о вреде их чрезмерного потребления.

Груздев рассказал, что требования будут такими:

Вид рекламы Длительность предупреждения, не менее Площадь предупреждения, не менее Радио 3 секунды — Видео 5 секунд 7% площади кадра Другая — 7% площади

Теперь в этот законопроект внесли поправки, и правила рекламы энергетиков хотят ужесточить еще больше.

«Предлагается установить, что подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, а также должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов», — рассказал глава Ассоциации юристов России.

Если закон примут, все требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.