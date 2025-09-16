НПД предложили платить по месту регистрации
Налог на профессиональный доход предлагается платить по месту жительства (месту пребывания) физлица. Соответствующий законопроект 15 сентября внесла в Госдуму Новгородская областная дума.
Авторы инициативы пишут, что в 2024 году в области самозанятые заплатили налоги на сумму 365,9 млн. рублей, но 118,3 млн. из них направили в бюджеты других регионов, так как именно там самозанятые вели деятельность. А от других регионов Новгородская область получила только 16,1 млн. – 13,6% от перечисленной суммы.
«Введение обязанности уплаты налога на профессиональный доход по месту регистрации жительства (месту пребывания) физического лица позволит поступившие в счет уплаты налога на профессиональный доход налоговые доходы направить на нужды региона, в котором налогоплательщики зарегистрированы и пользуются его инфраструктурой», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, если самозанятый не платит налоги – административные расходы и нагрузка по взысканию долга ложится на налоговиков и суды в регионе места жительства налогоплательщика, добавляют авторы инициативы.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
