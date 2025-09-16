Из-за изменения стоимости основных средств можно потерять право на УСН

Если остаточная стоимость амортизируемого имущества превысит 200 млн рублей, работать на упрощенке будет нельзя.

Минфин спросили, что случится с правом применять УСН, если остаточная стоимость ОС, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом, превысит 200 млн руб.

В письме от 23.07.2025 № 03-11-06/2/71354 ведомство напомнило, что ограничения для бизнеса на упрощенке установлены п. 4 ст. 346.13 НК. Если налогоплательщик перестал соответствовать требованиям – он теряет право применять УСН с 1 числа месяца, в котором допущено несоответствие.

Так, согласно подп. 16 п. 3 ст. 346.12, нельзя работать на упрощенке компаниям, у которых остаточная стоимость основных средств превышает 200 млн рублей. При этом учитывают ОС средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК.

Соответственно, если остаточная стоимость ОС, подлежащих амортизации и признанных амортизируемым имуществом, превысит 200 млн рублей – право применять УСН будет утрачено с 1 числа месяца, когда случилось такое превышение, пояснил Минфин.

