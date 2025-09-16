За ускоренную регистрацию прав на недвижимость теперь берут удвоенную пошлину
Новые размеры госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет уже вступили в силу. Поправки, внесенные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, затронули большинство операций, считает руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
«Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже», — считает Ляпунова.
Госпошлины стали такими:
Кто проводит сделку
Кадастровая стоимость объекта
Госпошлина
Физлица при покупке или дарении недвижимости
До 20 млн
4 000 руб.
Более 20 млн
0,02% от стоимости, но не более 500 000 руб.
Юрилица
До 22 млн
44 000 руб.
Более 22 млн
0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 млн руб.
Стал платным кадастровый учет:
для физлиц: 2 000 рублей за постановку на учет, 1 000 рублей – за внесение изменений;
для юрлиц: 22 000 и 2 000 рублей соответственно.
Также теперь ввели двойную госпошлину за ускоренную регистрацию – за один рабочий день.
При отказе в регистрации госпошлину больше не возвращают.
Льготы для инвалидов, ветеранов и участников СВО, ставки для религиозных организаций, остались в силе.
