Размер госпошлины

За ускоренную регистрацию прав на недвижимость теперь берут удвоенную пошлину

Из-за новых размеров госпошлин операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали дороже. Для остальных сделок рост небольшой.

Новые размеры госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет уже вступили в силу. Поправки, внесенные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, затронули большинство операций, считает руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

«Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже», — считает Ляпунова.

Госпошлины стали такими:

 Кто проводит сделку

Кадастровая стоимость объекта

Госпошлина

Физлица при покупке или дарении недвижимости

До 20 млн

4 000 руб.

Более 20 млн

0,02% от стоимости, но не более 500 000 руб.

Юрилица

До 22 млн

44 000 руб.

Более 22 млн

0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 млн руб.

Стал платным кадастровый учет:

  • для физлиц: 2 000 рублей за постановку на учет, 1 000 рублей – за внесение изменений;

  • для юрлиц: 22 000 и 2 000 рублей соответственно.

Также теперь ввели двойную госпошлину за ускоренную регистрацию – за один рабочий день.

При отказе в регистрации госпошлину больше не возвращают.

Льготы для инвалидов, ветеранов и участников СВО, ставки для религиозных организаций, остались в силе.

Автор

Ольга Ульянова
