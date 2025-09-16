Что нового выйдет в Клерк.Плюс на неделе 15-19 сентября
С 15 по 19 сентября 2025 года эксперты помогут подписчикам Клерк.Плюс разобраться в следующих темах:
15 сентября
Компенсация за задержку зарплаты — знаете, как правильно ее рассчитать и какие ошибки чаще всего допускают работодатели? Мини-курс поможет не попасть на претензии инспекции и жалобы работников.
Инвентаризация МПЗ — как пройти проверку без недостач и споров с налоговой. Разберем порядок и ключевые нюансы оформления.
16 сентября
Работник сменил прописку — что должен сделать работодатель? Штрафы за ошибки могут прилететь быстро, поэтому важно знать алгоритм.
Налоги в уведомлении сентября — какие суммы придут в ЕНС и как проверить корректность начислений, чтобы не пропустить срок оплаты.
17 сентября
Компенсация питания работникам — можно ли учесть расходы в налогах и как оформить выплаты без лишних вопросов от проверяющих.
Инвентаризация дебиторки и кредиторки — подводные камни, которые выявляются только в конце года. Разберем, как закрыть долги правильно.
18 сентября
ИФНС требует документы, которых нет — что отвечать и как действовать, чтобы избежать штрафов за «непредставление».
Переплата отпускных — как оформить возврат или удержание, чтобы не испортить отношения с работником и не нарушить закон.
19 сентября
Возврат денег за туристическую путевку — можно ли вернуть и в каких случаях? Материал пригодится, если сотрудник уходит в отпуск, а путевка срывается.
Налог с продажи доли в ООО — сколько придется заплатить и какие есть законные способы снизить налоговую нагрузку.
