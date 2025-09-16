Водитель не должен управлять машиной больше 9 часов. Но иногда продолжительность смены можно увеличить

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей – 40 часов в неделю, напомнил Роструд. При этом за смену время управления автомобилем не может превышать 9 часов.

Для перевозки пассажиров в условиях горной местности автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов время за рулем еще меньше – не более 8 часов.

На междугородных перевозках после первых 4-х часов за рулем водителю нужен перерыв для отдыха не меньше 15 минут. Затем такие перерывы следует делать не более чем через каждые 2 часа.

В ряде случаев продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов:

при междугородних перевозках;

на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, при суммированном учете рабочего времени;

при перевозках для учреждений здравоохранения, коммунальных служб, на служебных авто при обслуживании органов госвласти и местного самоуправления, руководителей организаций, на инкассаторских, пожарных и аварийно-спасательных автомобилях – если общая продолжительность управления машиной за смену не превышает 9 часов.

Если водитель будет в машине более 12 часов, в рейс направляют двоих и более водителей. Автомобиль должен быть оборудован спальным местом для водителя.

Время на рабочем месте при междугородней перевозке, когда водитель не управляет автомобилем, засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50%, уточнил Роструд.