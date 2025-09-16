ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Перевозка

Водитель не должен управлять машиной больше 9 часов. Но иногда продолжительность смены можно увеличить

Роструд рассказал об особенностях рабочего времени водителей автомобильного транспорта.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей – 40 часов в неделю, напомнил Роструд. При этом за смену время управления автомобилем не может превышать 9 часов.

Для перевозки пассажиров в условиях горной местности автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов время за рулем еще меньше – не более 8 часов.

На междугородных перевозках после первых 4-х часов за рулем водителю нужен перерыв для отдыха не меньше 15 минут. Затем такие перерывы следует делать не более чем через каждые 2 часа.

В ряде случаев продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов:

  • при междугородних перевозках;

  • на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, при суммированном учете рабочего времени;

  • при перевозках для учреждений здравоохранения, коммунальных служб, на служебных авто при обслуживании органов госвласти и местного самоуправления, руководителей организаций, на инкассаторских, пожарных и аварийно-спасательных автомобилях – если общая продолжительность управления машиной за смену не превышает 9 часов.

Если водитель будет в машине более 12 часов, в рейс направляют двоих и более водителей. Автомобиль должен быть оборудован спальным местом для водителя.

Время на рабочем месте при междугородней перевозке, когда водитель не управляет автомобилем, засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50%, уточнил Роструд.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые схемы

Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Предприниматели, помогающие клиентам приобретать люксовые товары за рубежом, ищут способы избежать 20% НДС при ввозе. Кажется, что решение найдено- это оформление не как продажи, а как услуги доставки через ИП на НПД. Клиент «самостоятельно» покупает сумку за 100 000₽, а ИП лишь «доставляет» её, скромно беря за логистику те же 100 000₽. Ни НДС, ни проблем?

Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Начать дискуссию

Главная Тарифы