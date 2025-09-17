ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Общество

🍜 Депутаты хотят, чтобы россияне питались сбалансированно, полноценно и недорого

Подготовлен законопроект-2025 о социальном питании

Депутаты Госдумы подготовили первую редакцию законопроекта о социальном питании. Об этом рассказала зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав», — заявила Буцкая.

Второе требование к социальному питанию – это его полноценность, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества.

«И в-третьих, оно должно быть доступным», — добавила депутат.

По ее словам, законопроект еще будет дорабатываться с привлечением экспертов.

Автор

Комментарии

2
  • Ирина

    "Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным"

    "Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны"

    Ну и куда они ещё свой нос не засунули? В кошелёк залезли, на даче, в доме, в квартире, в туалете они, в кровать залезли. Теперь планируют в холодильник?

Главная Тарифы