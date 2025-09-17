🍜 Депутаты хотят, чтобы россияне питались сбалансированно, полноценно и недорого

Депутаты Госдумы подготовили первую редакцию законопроекта о социальном питании. Об этом рассказала зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав», — заявила Буцкая.

Второе требование к социальному питанию – это его полноценность, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества.

«И в-третьих, оно должно быть доступным», — добавила депутат.

По ее словам, законопроект еще будет дорабатываться с привлечением экспертов.