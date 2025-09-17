ИИ не заменит бухгалтера – но заменит бухгалтера, который не использует ИИ. Узнайте, как превратить технологии в личного помощника и увеличить доход.

Профессия бухгалтер начала меняться с появлением искусственного интеллекта (ИИ). ИИ уже не конкуренция, видимый инструмент для увеличения доходов и оптимизации работы бухгалтера с нуля и без лишней рутинности.

На бесплатном вебинаре «Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше в 2025 году» рассмотрим, чем может помочь ИИ бухгалтеру, как изменится профессия в будущем и с помощью каких навыков вы сможете увеличить свой доход уже сейчас. Он состоится 18 сентября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Как будет развиваться профессия Бухгалтер в условиях цифровизации и нейросетей.

2. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и как меняется структура доходов.

3. ИИ как помощник бухгалтера: зачем и как автоматизировать процессы.

4. Практические кейсы: использование DeepSeek, Алисы, Gwen, Perplexity, чат GPT Клерка.

5. Развитие личного бренда бухгалтера с использованием ИИ.

как ИИ помогает создавать контент, вести соцсети и быстро реагировать на запросы;

как управлять большим клиентским портфелем без снижения качества;

примеры новых продуктов и услуг, которые становятся возможными благодаря ИИ.

6. Вопросы кибербезопасности и правовые аспекты работы с ИИ в бухгалтерии.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 18 сентября в 11:00 мск!