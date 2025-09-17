Реализация – это в том числе безвозмездная передача товара или оказание услуг

В письме от 01.08.2025 № 03-03-07/74809 Минфин ответил, что считается реализацией товаров, работ или услуг в целях налогообложения

Согласно ст. 39 НК, реализацией товаров, работ или услуг компанией или ИП признается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ, возмездное оказание услуг.

А в случаях, предусмотренных НК, реализацией считается и передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе.

