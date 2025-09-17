Что делать, если работодатель требует идти на выборы

От работника требуют сходить на выборы и сделать фотографию с избирательного участка в качестве подтверждения. Роструд считает, что работодателю можно отказать в этом требовании.

Руководство требует от сотрудника проголосовать на выборах. В качестве подтверждения попросили фото с избирательного участка.

Роструд заявил, что в такой просьбе работодателю можно отказать, поскольку в рамках трудового законодательства такие требования неправомерны. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Согласно ст. 21 ТК, работник должен добросовестно исполнять свои обязанности по трудовому договору, соблюдать внутренний распорядок и трудовую дисциплину, а также выполнять установленные нормы труда. Про участие в выборах в законе ничего не сказано.