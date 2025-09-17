Исследование: 22% россиян не могут платить по кредитам

На погашение долгов до 100% бюджета тратят 28% заемщиков. При «здоровом кредитовании» такие платежи не должны быть больше 30%.

Каждый пятый житель страны столкнулся с трудностями в обслуживании кредитов. 22% участников опроса не могут оплачивать свои обязательства.

18,5% заемщиков тратят на платежи больше половины своего бюджета, 21% назвали свою долговую нагрузку слишком высокой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный Международной конфедерацией обществ потребителей.

Согласно принципам «здорового кредитования», платежи по кредиту не должны превышать 30% от дохода. Однако результаты исследования показывают, что финансовые обязательства превышают возможности заемщиков. Это создает риск накопления штрафов и принудительного взыскания.

По данным проекта «За права заемщиков», среди россиян с 10 и более кредитами около 6% без официального стабильного дохода. 28% заемщиков тратят на погашение долгов до 100% бюджета, 22% направляют на это 30-50%, а 45% — менее 30% ежемесячного дохода.