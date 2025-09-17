Как бухгалтеру работать с маркетплейсами: учет операций, первички и НДС

Эксперт подскажет, как грамотно вести учет операций селлеров, которые торгуют через маркетплейсы.

Продажи через маркетплейсы — это не только новые возможности для бизнеса, но и сложные бухгалтерские и налоговые нюансы. А кроме того, селлеры маркетплейсов сейчас находятся под пристальным вниманием ФНС. Неправильный учет операций с Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркетом и другими площадками может привести к доначислениям, штрафам и блокировке счетов.

В этом видео мы разбираем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС: начисление и формирование налоговой базы. Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.