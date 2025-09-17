Когда грант не облагается налогом на прибыль

Если грант соответствует условиям целевого финансирования – налог на прибыль платить не нужно.

Минфин уточнил, когда полученные гранты не учитывают в налоговой базе по налогу на прибыль организаций.

В письме от 29.07.2025 № 03-03-07/73212 ведомство напомнило, что закрытый список доходов, не учитываемых в налоговой базе по налогу на прибыль, есть в ст. 251 НК.

Так, в подп. 14 п. 1 ст. 251 НК указано, что считается средствами целевого финансирования, не учитываемыми в целях налогообложения прибыли организаций.

И грантами для целей налога на прибыль признаются средства, в отношении которых соблюдены условия, перечисленные в положениях абз. 8 и абз. 10 подп. 14 п. 1 ст. 251 НК:

гранты на конкретные программы от организаций, поддерживающих госпрограммы и проекты за счет госсубсидий;

гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.

То есть, если полученный грант соответствует этим условиям – он не учитывается в целях налогообложения прибыли, ответил Минфин.

Верно рассчитывать базу по налогу на прибыль научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Присоединяйтесь к новому потоку.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.