Платежные агенты в муниципальных и городских округах смогут применять ПСН — Госдума приняла закон

Теперь владельцы торговых точек в городских и муниципальных округах могут и применять ПСН, и выдавать покупателям деньги с банковских карт. До этого так можно было работать только в сельской местности.

17 сентября 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон, который разрешает платежным агентам в муниципальных и городских округах применять патентную систему налогообложения (ПСН).

Такое право будет у предпринимателей, которые в розничных торговых точках оказывают услуги банковских платежных агентов или субагентов. А именно: принимают и выдают деньги физлицам.

«Данные изменения были приняты в целях повышения доступности финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, на отдаленных и малонаселенных территориях, а также стимулирования развития малого предпринимательства», — сказано в пояснительной записке.

Раньше ПСН могли применять платежные агенты в сельской местности, однако из-за реформы местного самоуправления многие территории объединили в муниципальные образования или в городские округа, поэтому на них не распространялся закон о работе в селе. Сейчас эту неопределенность исправили.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше очередного периода по ПСН.