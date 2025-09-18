ЦОК ОК Общ 16.09 Мобильный
Трудовые отношения

Рабочее место будет сохраняться за мобилизованным работником во время его болезни

Депутаты одобрили законопроект-2025 проект о защите прав работников, вернувшихся с военной службы.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается защитить от увольнения в случае болезни после окончания военной службы отслуживших работников.

Сейчас трудовой договор на время службы приостанавливается. После ее завершения работник должен вернуться на работу в течение трех месяцев. Если не вернется – работодатель может расторгнуть договор.

Этот срок предлагается продлить на период временной нетрудоспособности, чтобы не увольняли сотрудников, которые не смогли выйти на работу по болезни.

Также во втором чтении приняли законопроект о выплате пособий по временной нетрудоспособности во время приостановки трудового договора.

Так работники-военнослужащие получат право не только на сохранение рабочего места, но и на пособие по болезни после службы.

