Рабочее место будет сохраняться за мобилизованным работником во время его болезни

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается защитить от увольнения в случае болезни после окончания военной службы отслуживших работников.

Сейчас трудовой договор на время службы приостанавливается. После ее завершения работник должен вернуться на работу в течение трех месяцев. Если не вернется – работодатель может расторгнуть договор.

Этот срок предлагается продлить на период временной нетрудоспособности, чтобы не увольняли сотрудников, которые не смогли выйти на работу по болезни.

Также во втором чтении приняли законопроект о выплате пособий по временной нетрудоспособности во время приостановки трудового договора.

Так работники-военнослужащие получат право не только на сохранение рабочего места, но и на пособие по болезни после службы.