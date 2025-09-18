⚖️ Региональным омбудсменам могут разрешить обжаловать судебные решения против бизнеса

Сейчас выступать на стороне истца может только федеральный уполномоченный.

Депутат Игорь Антропенко подготовил законопроект о праве региональных уполномоченных по правам предпринимателей обжаловать судебные акты в отношении бизнесменов.

Сейчас такое процессуальное право есть только у федерального уполномоченного, деятельность которого не может охватить все субъекты РФ с учетом многочисленных рынков товаров и услуг и числа споров, рассматриваемых в арбитражных судах, написал депутат в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в Арбитражный процессуальный кодекс. Кроме того, предлагается установить право региональных омбудсменов вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований