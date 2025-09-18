⚖️ Региональным омбудсменам могут разрешить обжаловать судебные решения против бизнеса
Депутат Игорь Антропенко подготовил законопроект о праве региональных уполномоченных по правам предпринимателей обжаловать судебные акты в отношении бизнесменов.
Сейчас такое процессуальное право есть только у федерального уполномоченного, деятельность которого не может охватить все субъекты РФ с учетом многочисленных рынков товаров и услуг и числа споров, рассматриваемых в арбитражных судах, написал депутат в пояснительной записке.
Изменения предлагается внести в Арбитражный процессуальный кодекс. Кроме того, предлагается установить право региональных омбудсменов вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
Также региональные уполномоченные смогут запрашивать сведения, документы и материалы в рамках их полномочий не только у органов власти, но и у организаций, наделенных государственными или публичными полномочиями.
Сейчас в России работают специализированные организации, предоставляющие меры поддержки бизнесу, которые при этом не являются органами публичной власти. Региональный уполномоченный сможет в течение 15 календарных дней запрашивать у них необходимую информацию, а руководители таких компаний должны будут его принять для оперативного решения задач, стоящих перед региональным уполномоченным, сказано в законопроекте.
