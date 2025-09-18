Промпредприятиям при неполной занятости предлагают дать субсидии

Размер поддержки на одного работника будет равен МРОТ плюс страховые взносы и районный коэффициент.

Минтруд России предлагает поддержать работников промышленных предприятий, где временно введен режим неполной занятости. Компании, организовавшие временные рабочие места для своих сотрудников, смогут получить субсидии.

При временном снижении объемов производства некоторые компании переходят на неполную занятость – сокращают длительность рабочего дня или рабочей недели.

«Для того, чтобы поддержать доход в период снижения основной нагрузки существует практика организации временных работ. Так как речь идет о важных для экономики регионов предприятиях предлагается возобновить действие мер по субсидированию временных работ, которые действовали ранее», — заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Цель такой меры – финансовая поддержка сотрудников в ситуации неполной рабочей нагрузки и перехода на сокращенную рабочую неделю, предотвращение снижения их доходов.

Средства на организацию временных работ смогут получить производственные компании, которые перевели сотрудников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

Финансирование выделят на временную занятость только для производственного персонала. Планируется, что среднемесячный объем поддержки на одного работника будет равен МРОТ плюс страховые взносы и районный коэффициент. Субсидию выплатят за выполнение работ, которые не связаны с основной производственной деятельностью сотрудника.

Временные работы для основного рабочего персонала организуют, чтобы поддержать доходы в период снижения основного заработка при неполной рабочей неделе. Это может быть, например, ремонт в производственных и служебных помещениях. Так работнику получает доход и от основной деятельности, на которой он занят в меньшем объеме, так и за труд в рамках временных работ.

Работодатель может увеличить размер выплат за временные работы сверх госсубсидии. Ожидается, что суммарно на протяжении 2025 года компании воспользуются этой мерой для организации временной занятости порядка 30 тыс. работников.