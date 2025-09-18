Мошенники от лица ФНС требуют погасить налоговую задолженность

Инспекторы заметили, что россияне начали получать на электронную почту фейковые требования оплатить задолженность, которой фактически нет. Это уловки мошенников.

На электронную почту пользователи стали получать письма от «налоговиков» с информацией о долгах и с требованием срочно их погасить. ФНС предупреждает, что никакого отношения к этим письмам не имеет. Такой рассылкой занимаются мошенники.

Все уведомления сотрудники ФНС присылают по обычной почте или через личный кабинет налогоплательщика. Письмо на электронную почту могут прислать, но только если человек сам обращался в ведомство через официальный сайт и указал там адрес для ответа. Об этом сказано на сайте налоговой.

Если на электронную почту пришло письмо о «задолженности», инспекторы советуют:

не открывать сомнительное письмо, а если открыли, то не переходить по ссылкам, не скачивать вложения;

не оплачивать сомнительную задолженность, не указывать данные банковской карты. Все налоги стоит оплачивать через портал Госуслуг, в банке или через сервисы ФНС;

проверьте информацию из письма на официальном сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика;

подключите СМС-информирование о задолженности.

Кроме того, в любой непонятной ситуации можно обратиться лично в налоговую или по телефонам из раздела «Контакты» на сайте ФНС.