Налоги уплатили, а они продолжают отображаться в личном кабинете — что делать

Уплаченный налог должен отразиться в личном кабинете в разделе ЕНС «Отложенная переплата». Деньги с этого счета спишут 1 декабря 2025 года, когда наступит срок уплаты имущественных налогов физлиц.

В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений за 2024 год. Налог нужно уплатить до 1 декабря 2025 года включительно. Однако уже уплаченная сумма может продолжать «висеть» в личном кабинете налогоплательщика как неуплаченная.

В ФНС объяснили, что это не ошибка и не сбой в системе. Дело в том, что, когда налог уплатили до установленного срока, он считается «отложенной переплатой».

«Это означает, что денежные средства поступили в бюджет и зарезервированы на едином налогом счете налогоплательщика, но будут зачтены только в день наступления срока его уплаты», — сказано на сайте налоговой.

До 1 декабря 2025 года сумма начисленного налога может продолжать отображаться в личном кабинете в разделе ЕНС «Отложенная переплата». Это стандартный порядок, повторно платить не нужно, равно как и беспокоиться.

Однако, если платеж никак не отразился даже в отложенной переплате, налоговики рекомендуют проверить реквизиты, дату оплаты, а также обратиться в налоговую по месту регистрации.

