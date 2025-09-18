Налоги уплатили, а они продолжают отображаться в личном кабинете — что делать
В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений за 2024 год. Налог нужно уплатить до 1 декабря 2025 года включительно. Однако уже уплаченная сумма может продолжать «висеть» в личном кабинете налогоплательщика как неуплаченная.
В ФНС объяснили, что это не ошибка и не сбой в системе. Дело в том, что, когда налог уплатили до установленного срока, он считается «отложенной переплатой».
«Это означает, что денежные средства поступили в бюджет и зарезервированы на едином налогом счете налогоплательщика, но будут зачтены только в день наступления срока его уплаты», — сказано на сайте налоговой.
До 1 декабря 2025 года сумма начисленного налога может продолжать отображаться в личном кабинете в разделе ЕНС «Отложенная переплата». Это стандартный порядок, повторно платить не нужно, равно как и беспокоиться.
Однако, если платеж никак не отразился даже в отложенной переплате, налоговики рекомендуют проверить реквизиты, дату оплаты, а также обратиться в налоговую по месту регистрации.
Недавно мы писали про другую ситуацию, когда налоговое уведомление еще пришло, а деньги по нему налоговики уже списали с ЕНС.
