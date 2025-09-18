Как исправить чек, если его пробили со статусом безнал, а по факту был расчет наличными

Чтобы не получить штраф, компания должна сделать чек коррекции до того, как ошибку обнаружат налоговики.

В чате ФНС пользователь спрашивает, что делать, если компания пробила чек на поступление денег со статусом безнал, но фактически поступили наличные.

Представитель ФНС ответил, что в этой ситуации нужно сформировать чек коррекции. Важно, что делать это нужно отдельно на каждый расчет с некорректными или ошибочными данными.

Компании предстоит оформить чек коррекции с признаком расчета «возврат прихода». Корректировку расчетов можно сделать как на той же кассе, на которой был пробит ошибочный чек, так и другой ККТ.

Чтобы не получить штраф, важно исправить ошибку до того, как ее обнаружит ФНС.