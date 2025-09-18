ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: бортпроводники S7 получат новую форму, среди школьников стало популярным поступать в колледжи, а у Пелевина вышла новая книга

Подготовили обзор главных событий дня — 18 сентября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Онлайн-кинотеатры из РФ сократили выпуск оригинальных проектов на 14%. В первом полугодии 2025 года выпустили 96 таких фильмов. При этом объем господдержки кинопроизводства вырос на 26%, до 39,7 млрд рублей.

  • Доля родителей, перечисляющих детям деньги на карманные расходы через банковские карты, за год выросла в 1,5 раза — с 41% до 64%.

  • В РФ сметают авто из-за рубежа, спрос на них вырос на 300% всего за неделю из-за новых поправок об утильсборе.

  • Вышел новый роман Виктора Пелевина A Sinistra. Новая работа продолжает развитие вселенной, представленной в более раннем романе автора Transhumanism inc., однако, как отмечает издательство «Эксмо», для чтения A Sinistra знакомство с предыдущими книгами цикла не обязательно.

  • В инфосистемах «КрасАвиа» случился сбой. В связи с этим могут возникнуть перебои в работе сервисов. Перевозчик попросил пассажиров отслеживать информацию на табло аэропортов.

  • Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий механизм лишения приобретенного гражданства за не постановку на воинский учет. 

  • Минпросвещения заявило о «рекордном» росте популярности колледжей среди школьников. В 2025 году подали 3,5 млн заявлений в учебные учреждения среднего профессионального образования (СПО), что на 900 тыс. больше, чем в 2024 году. 1,1 млн студентов зачислено, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

  • С 2026 года военную форму будут шить только из российских тканей. Это нужно, чтобы исключить закупки вещевого имущества иностранного производства.

  • Авиакомпания S7 представила новую форму для бортпроводников. Ее подбирали так, чтобы она была не такой «формальной» как классическая и удобной.

Новая форма для бортпроводников авиакомпании S7. Источник.

  • Zoom добавит перевод речи собеседника в реальном времени и «фотореалистичные» ИИ-аватары. Новые функции появятся в декабре 2025 года.

  • «Яндекс» открыл всем продавцам доступ к KIT — сервису для создания интернет-магазинов. Создать сайт можно бесплатно.

  • Текущие темпы замены устаревших лифтов в России не позволяют реализовать даже самый пессимистичный сценарий. Для ликвидации накопленного дефицита к 2029 году требуется заменять до 30 тыс. единиц оборудования ежегодно, однако в январе—августе 2025 года было закуплено лишь 9,3 тыс. лифтов.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы