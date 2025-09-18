⚡️ Итоги дня: бортпроводники S7 получат новую форму, среди школьников стало популярным поступать в колледжи, а у Пелевина вышла новая книга

Онлайн-кинотеатры из РФ сократили выпуск оригинальных проектов на 14%. В первом полугодии 2025 года выпустили 96 таких фильмов. При этом объем господдержки кинопроизводства вырос на 26%, до 39,7 млрд рублей.

Доля родителей, перечисляющих детям деньги на карманные расходы через банковские карты, за год выросла в 1,5 раза — с 41% до 64%.

В РФ сметают авто из-за рубежа, спрос на них вырос на 300% всего за неделю из-за новых поправок об утильсборе.

Вышел новый роман Виктора Пелевина A Sinistra. Новая работа продолжает развитие вселенной, представленной в более раннем романе автора Transhumanism inc., однако, как отмечает издательство «Эксмо», для чтения A Sinistra знакомство с предыдущими книгами цикла не обязательно.

В инфосистемах «КрасАвиа» случился сбой. В связи с этим могут возникнуть перебои в работе сервисов. Перевозчик попросил пассажиров отслеживать информацию на табло аэропортов.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий механизм лишения приобретенного гражданства за не постановку на воинский учет.

Минпросвещения заявило о «рекордном» росте популярности колледжей среди школьников. В 2025 году подали 3,5 млн заявлений в учебные учреждения среднего профессионального образования (СПО), что на 900 тыс. больше, чем в 2024 году. 1,1 млн студентов зачислено, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

С 2026 года военную форму будут шить только из российских тканей. Это нужно, чтобы исключить закупки вещевого имущества иностранного производства.