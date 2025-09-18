⚡️ Итоги дня: бортпроводники S7 получат новую форму, среди школьников стало популярным поступать в колледжи, а у Пелевина вышла новая книга
Онлайн-кинотеатры из РФ сократили выпуск оригинальных проектов на 14%. В первом полугодии 2025 года выпустили 96 таких фильмов. При этом объем господдержки кинопроизводства вырос на 26%, до 39,7 млрд рублей.
Доля родителей, перечисляющих детям деньги на карманные расходы через банковские карты, за год выросла в 1,5 раза — с 41% до 64%.
В РФ сметают авто из-за рубежа, спрос на них вырос на 300% всего за неделю из-за новых поправок об утильсборе.
Вышел новый роман Виктора Пелевина A Sinistra. Новая работа продолжает развитие вселенной, представленной в более раннем романе автора Transhumanism inc., однако, как отмечает издательство «Эксмо», для чтения A Sinistra знакомство с предыдущими книгами цикла не обязательно.
В инфосистемах «КрасАвиа» случился сбой. В связи с этим могут возникнуть перебои в работе сервисов. Перевозчик попросил пассажиров отслеживать информацию на табло аэропортов.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий механизм лишения приобретенного гражданства за не постановку на воинский учет.
Минпросвещения заявило о «рекордном» росте популярности колледжей среди школьников. В 2025 году подали 3,5 млн заявлений в учебные учреждения среднего профессионального образования (СПО), что на 900 тыс. больше, чем в 2024 году. 1,1 млн студентов зачислено, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.
С 2026 года военную форму будут шить только из российских тканей. Это нужно, чтобы исключить закупки вещевого имущества иностранного производства.
Авиакомпания S7 представила новую форму для бортпроводников. Ее подбирали так, чтобы она была не такой «формальной» как классическая и удобной.
Zoom добавит перевод речи собеседника в реальном времени и «фотореалистичные» ИИ-аватары. Новые функции появятся в декабре 2025 года.
«Яндекс» открыл всем продавцам доступ к KIT — сервису для создания интернет-магазинов. Создать сайт можно бесплатно.
Текущие темпы замены устаревших лифтов в России не позволяют реализовать даже самый пессимистичный сценарий. Для ликвидации накопленного дефицита к 2029 году требуется заменять до 30 тыс. единиц оборудования ежегодно, однако в январе—августе 2025 года было закуплено лишь 9,3 тыс. лифтов.
