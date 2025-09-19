Если учитывать «чистый» доход при назначении пособий, малоимущих будет на 100 тысяч больше

Чаще всего людям отказывают в поддержке, если их зарплата на 10-15% превышает установленный порог — региональный прожиточный минимум.

В России может вырасти число малоимущих на 100 тыс. человек. Это случится, если примут предложение ВНИИ труда об учете только «чистого» дохода при назначении поддержки.

Сейчас малоимущими признанию одиноких россиян и семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. При назначении пособий учитывают заработок до вычета налогов, поэтому при зарплате чуть выше минимума люди остаются без пособий. Об этом пишут «Известия».

«Если в 2025 году зарплата работника равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения — 19,3 тыс. рублей, — то после уплаты НДФЛ его доход составит лишь 16,8 тыс. Однако система соцзащиты не учитывает этот фактор при расчете уровня поддержки», — сказала профессор Финансового университета при правительстве Юлия Долженкова.

ВНИИ труда хочет, чтобы право на социальный контракт определялось с учетом дохода после вычета налога. Соцконтракт можно заключить для поиска работы, открытия бизнеса или развития подсобного хозяйства, получения разовой помощи в трудной жизненной ситуации. Чаще всего в этом соглашении отказывают из-за того, что зарплата на 10-15% превышает определенный порог.

В 2024 году россияне заключили больше 200 тыс. соцконтрактов, помощи получили порядка 552 тыс. человек, больше половины — семьи с детьми. В первом квартале 2025 года 187 тыс. человек получили больше 65 тыс. контрактов.