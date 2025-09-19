Путин: вместо ежеквартальной индексации пенсий лучше подавить инфляцию

Чтобы поддержать россиян, предложил вместо индексации пенсий каждый квартал лучше сдерживать рост цен.

Президент Владимир Путин заявил, что для жителей России будет полезнее, если государство вместо ежеквартальной индексации пенсий станет сдерживать рост цен.

Такое замечание он сделал в ответ на предложение главы партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова.

«Индексация ежеквартально различных социальных пособий <…> Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было», — сказал президент.

Недавно мы писали о том, что в России специально снижают темпы экономического роста.