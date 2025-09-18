Путин: Россия специально снижает темпы экономического роста
Президент Владимир Путин заявил, что в России целенаправленно снижают темпы роста экономики. Такой подход позволяет подавить инфляцию.
Также президент добавил, что во время охлаждения экономики главное не заморозить ее полностью. Он согласился с мнением главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что России еще далеко до рецессии в экономике. Об этом пишет ТАСС.
Она сообщила, что согласно анализу данных за лето 2025 года, рост продолжается, никаких признаков рецессии нет.
Недавно мы писали о заявлении министра финансов Антона Силуанова, который считает, что экономика начнет «дышать» после снижения ключевой ставки.
