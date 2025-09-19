Новинки в Клерк.Плюс: уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера

Узнайте, как правильно считать минимальный срок владения имуществом для НДФЛ, какие налоги войдут в сентябрьское уведомление по ЕНП, что меняется в отчетности с осени и многое другое.

Минимальный срок владения имуществом для НДФЛ: как считать правильно

Оказалось, что минимальный срок владения для целей НДФЛ начинается не всегда с даты госрегистрации. Все объяснили и дали итоговую таблицу по срокам владения. Важно — если минимальный срок владения истек, в 3-НДФЛ можно вообще не указывать доходы от продажи.

Договор безвозмездного оказания услуг: что это и как заключить

Разберемся, что такое договор «безвозмездного оказания услуг», как его отличить от других и как правильно оформить. У вас не останется сомнений, когда такой договор уместен.

Компенсация за задержку зарплаты: налоги, проводки и расчет

Если зарплату выплатили с опозданием, работнику положена компенсация. Показали, как быстро рассчитать сумму, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и какие проводки сделать.

Изменения для бухгалтеров осенью 2025 года: главное из вебинара

Собрали все важные изменения: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, трудовое законодательство, персональные данные, ФСБУ. Смотрите видео или читайте конспект.

ЕНП-уведомление за сентябрь 2025 года: что включить

К 25 сентября нужно сдать уведомление об исчисленных суммах налогов. Собрали таблицу с кодами периодов и КБК для сентябрьского отчета — можно сразу свериться и не искать по разным источникам.

Налоговики требуют документы: что делать, если их нет

Когда инспекция запрашивает документы, которых у вас нет, кажется, что выхода нет. На самом деле штрафов можно избежать. В статье рассказываем, какие шаги предпринять, что будет, если ничего не делать и на что опираться в законе.

