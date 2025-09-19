В 5 раз вырастут штрафы за незаконную добычу полезных ископаемых

Сейчас вину за нарушение берут на себя физлица, и так компании платят минимальные штрафы.

В Госдуму могут внести законопроект об увеличении в 5 раз размера штрафа за нарушение лицензии или добычу полезных ископаемых (ПИ) без лицензии. За повторное нарушение предлагается ввести уголовную ответственность, заявил депутат Зариф Байгускаров.

«Законопроект почти готов, идет согласование с правительством, планируем внести его на рассмотрение в октябре. Будет ужесточено наказание за нарушение лицензии или добычу без нее до 5 раз, и основное — если физлицо или предприятие совершит повторное нарушение, то будет возбуждаться уголовное дело», — сообщил Байгускаров.

По его словам, сейчас бизнес использует лазейку в законе. Вину за нарушение берет на себя физлицо, тогда штраф составляет от 3 до 15 тыс. рублей. Его платит компания и продолжает работать с нарушениями или вовсе без лицензии.

Например, один человек добывает в день 3-4 кубометра плитняка. Один кубометр стоит 20 тыс. рублей. То есть, нелегальная добыча перекрывает все издержки с законом, — пояснил парламентарий.