В 5 раз вырастут штрафы за незаконную добычу полезных ископаемых
В Госдуму могут внести законопроект об увеличении в 5 раз размера штрафа за нарушение лицензии или добычу полезных ископаемых (ПИ) без лицензии. За повторное нарушение предлагается ввести уголовную ответственность, заявил депутат Зариф Байгускаров.
«Законопроект почти готов, идет согласование с правительством, планируем внести его на рассмотрение в октябре. Будет ужесточено наказание за нарушение лицензии или добычу без нее до 5 раз, и основное — если физлицо или предприятие совершит повторное нарушение, то будет возбуждаться уголовное дело», — сообщил Байгускаров.
По его словам, сейчас бизнес использует лазейку в законе. Вину за нарушение берет на себя физлицо, тогда штраф составляет от 3 до 15 тыс. рублей. Его платит компания и продолжает работать с нарушениями или вовсе без лицензии.
Например, один человек добывает в день 3-4 кубометра плитняка. Один кубометр стоит 20 тыс. рублей. То есть, нелегальная добыча перекрывает все издержки с законом, — пояснил парламентарий.
