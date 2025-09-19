Банки начнут предупреждать клиентов-подростков об опасностях дропперства
Центробанк опубликовал рекомендации, по которым кредитные организации при открытии счета будут предупреждать подростков и их родителей о рисках мошенничества. В частности, детей могут вовлечь в дропперство и другие противозаконные схемы.
«Банкам рекомендовано в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов определять признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции», — сказано на сайте ЦБ.
Например, для того, чтобы узнать о типичном поведении клиента-подростка, банки могут узнать, кто из родственников будет присылать им деньги и кому планируют делать переводы сами несовершеннолетние.
Если окажется, что подростку приходят большие денежные переводы от неизвестных лиц или он сам стал отправителем таких сумм, то банк свяжется с представителем несовершеннолетнего.
Кроме того, в договорах банки смогут указать лимит на проведение отдельных операций. У них будет право отказать в проведении сделок при возникновении подозрений на то, что операцию проводит не сам подросток или же делает это под чьи-то влиянием.
