Банки начнут предупреждать клиентов-подростков об опасностях дропперства

При открытии счета подросткам, банк сможет установить лимит на отдельные операции, а также отказать в переводе денег, если возникнут подозрения, что от лица клиента действует мошенник.

Центробанк опубликовал рекомендации, по которым кредитные организации при открытии счета будут предупреждать подростков и их родителей о рисках мошенничества. В частности, детей могут вовлечь в дропперство и другие противозаконные схемы.

«Банкам рекомендовано в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов определять признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции», — сказано на сайте ЦБ.

Например, для того, чтобы узнать о типичном поведении клиента-подростка, банки могут узнать, кто из родственников будет присылать им деньги и кому планируют делать переводы сами несовершеннолетние.

Если окажется, что подростку приходят большие денежные переводы от неизвестных лиц или он сам стал отправителем таких сумм, то банк свяжется с представителем несовершеннолетнего.

Кроме того, в договорах банки смогут указать лимит на проведение отдельных операций. У них будет право отказать в проведении сделок при возникновении подозрений на то, что операцию проводит не сам подросток или же делает это под чьи-то влиянием.