Депутаты разработают социальную рекламу против ожирения

Лишний вес стал массовой проблемой в России, бороться с ней предлагают «не стигматизацией, а просвещением».

В список тем социальной рекламы предлагают включить проблематику ожирения. Письмо с просьбой разъяснить порядок формирования тематики такой рекламы главе Минцифры Максуту Шадаеву направила депутат Ксения Горячева.

Ранее на круглом столе в Госдуме обсудили проблематику лишнего веса меры профилактики заболевания.

Депутаты поработали предложения и просят Минцифры разъяснить, какую долю в социальной рекламе сейчас занимают медицинские темы, как составляют список заболеваний, борьбе с которыми может быть посвящена социальная реклама, и идет ли уже реклама, направленная на борьбу с ожирением и формирование ответственного отношения россиян к собственному здоровью.

Горячева утверждает, что в России «лишний вес уже давно стал массовой проблемой». Бороться с ней нужно просвещением, а не стигматизацией. Люди должны получать достоверную информацию о рисках и о том, как заботиться о своем здоровье, уверена депутат.