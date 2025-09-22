Нужно ли ИП платить налог на недвижимость, если ее используют в предпринимательских целях

Если коммерческая недвижимость предпринимателя не входит в региональный список административно-деловых и торговых центров, то ИП на УСН может получить освобождение от налога на имущество.

Минфин выпустил письмо от 29.08.2025 № 03-05-06-01/84317, в котором уточнил, нужно ли ИП на УСН платить налог на имущество за объект недвижимости, если он используется в предпринимательских целях.

Согласно п. 3 ст. 346.11 НК, имущество, которое используется в предпринимательской деятельности освобождено от налога на имущество физлиц. Это значит, что ИП на УСН может не платить налог.

Но есть исключение — это объекты налогообложения, включенные в перечень административно-деловых и торговых центров. Список есть в ст. 378.2 НК.

Если у предпринимателя есть объекты, которые входят в региональный перечень административно-деловых и торговых центов, то платить налог на имущество нужно. Ставка будет в размере, не превышающем 2% кадастровой стоимости.

Чтобы получить освобождение от налога на имущество, которое не входит в список, ИП нужно направить в налоговую заявление и документы, которые подтверждают, что недвижимость используется в предпринимательской деятельности.