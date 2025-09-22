При гибком графике работник должен отработать заданное число рабочих часов за учетный период

Роструд рассказал, что такое режим гибкого рабочего времени.

Режим гибкого рабочего времени – это распорядок, при котором начало, конец или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон трудового договора в пределах нормы рабочего времени за учетный период.

Гибкий график можно установить как при приеме на работу, так и уже работающему сотруднику – заключив допсоглашение.

Для гибкого рабочего графика характерно:

1. Переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (смены). То есть работник может начинать и заканчивать работу на свое усмотрение. Но у работодателя остается возможность вести учет рабочего времени.

2. Фиксированное время обязательного присутствия на работе. Это основная часть рабочего времени.

3. Перерыв для питания и отдыха – разделяет фиксированное время на две примерно равные части. Перерыв не включают в рабочее время, его длительность – не менее 30 минут и более 2 часов.

4. Продолжительность учетного периода – определяет календарное время, за которое работник должен отработать установленную для него норму часов. Может быть от одного рабочего дня до года, поэтому ведется суммированный учет рабочего времени.

«Работник полностью должен отработать суммарное количество рабочих часов за конкретный учетный период», — уточнил Роструд.

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда учетный период не может превышать трех месяцев.