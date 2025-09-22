Что делать получателю детского пособия, который поменял фамилию
Если уже назначены выплаты на детей, но у человека поменялась фамилия – нужно обновить СНИЛС, сообщил Минтруд.
Для этого подают заявление в СФР, МФЦ или через работодателя. Сам номер СНИЛС останется тем же, но личные данные обновят в соответствии с паспортом.
Данные на Госуслугах можно уточнить в своем профиле.
Если не меняли счет в банке, больше ничего делать не нужно, пособие придет по старым реквизитам.
Но если банковский счет тоже изменился – нужно отправить заявку с новыми реквизитами для получения пособий через Госуслуги.
Новая фамилия не влияет на сумму или сроки получения пособий. Платить будут в прежнем размере до окончания срока, на который они были назначены по старым данным.
